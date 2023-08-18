Задержанный за нападение на интим-магазин медиаменеджер умер в СИЗО в Самаре

Ограбление было совершено этой весной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно о гибели экс-медиаменеджера, который ограбил интим-магазин «Влюбленный кролик» в Самаре. Мужчина скончался в СИЗО. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

– По официальной версии, у экс-медиаменеджера одного из самарских изданий остановилось сердце, – информируют авторы канала.

Напомним, преступление в интим-магазине на улице Ново-Вокзальной было совершено 7 апреля. Мужчина ворвался в здание и напал на продавщицу. Он начал разговаривать с женщиной на английском языке, но она не смогла ему ответить. Тогда нападавший заставил ее лечь на пол и ударил ложкой для обуви, после чего схватил ноутбуки и сбежал. Вскоре мужчина был задержан.

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