В областной научной библиотеке расскажут о «звучащем» журнале «Кругозор»

Арт-лекция пройдет в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Фото: Сергей Осьмачкин, отдел по связям с общественностью СОУНБ

24 августа в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14А) в рамках литературного вечера «Литературно-музыкальный журнал «Кругозор» как явление культуры второй половины ХХ века» покажут знаменитый советский журнал. «Кругозор» будет представлен вместе в аудиоприложением в виде гибких грампластинок.

- Каждый месяц в нашем отделе искусств будут проходить арт-лекции, посвященные самым разным темам. Мы хотим рассказывать о том или ином стиле, эпохе наглядно, - рассказывает заведующая отделом искусств областной библиотеки Марина Черникова.

В рамках литературного вечера в областной библиотеке также пройдет арт-лекция журналиста «Самарской газеты» Татьяны Гридневой и мастер-класс по танцам от исполнителей из школы танцев «Американо».