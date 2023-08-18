В Самаре наградили победителей всероссийских акций проекта «Мир возможностей»

В сентябре ребята отправятся в лагерь "Артек". Фото: "Единая Россия" Самарская область

Стали известны итоги всероссийского этапа партпроекта «Единой России» «Мир возможностей». В числе 200 победителей оказались трое юных жителей Самарской области. Ученики старших классов провели исследование на тему здорового питания в школе и дома.

– Здоровое питание - это прежде всего культура, информирование школьников и их родителей о методах и способах поддержания здоровья. Ребята подошли к традиционным вопросам пропаганды школьного питания не формально, а с выдумкой, – рассказала председатель общественного совета проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия» в Самарской области, директор Самарского дворца детского и юношеского творчества Татьяна Бодрова.

Настя Сапожкова и Алексеевского района и Анастасия Бугаева из Старопольского района проводили тематические занятия для одноклассников, учеников начальной школы и родителей. А Александр Сафронов из Волжского района представил серию познавательных видеороликов в духе «Ревизорро».

– Хотел рассказать одноклассникам о секретах правильного питания и здорового образа жизни. Мне понравилась эта акция, я получил возможность проявить себя в важном деле, которое касается многих, – поделился Александр.

В качестве подарка победители станут участниками десятой смены в лагере «Артек». Она стартует 1 сентября.