В Самарской области стартовала акция «Собери ребенка в школу»

Ребята получат рюкзаки и школьные принадлежности. Фото: "Единая Россия" Самарская область

В Самарской области в 2023 году в школу пойдут 40 тысяч первоклассников. Из них 15 тысяч – юные жители Самары. Больше тысячи ребят воспитываются в семьях, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Они по традиции получат подарки от партии «Единая Россия». Список таких семей уже составлен в каждом районе.

– Очень хочется, чтобы начало новой, школьной жизни и первая школьная линейка стали одними из самых ярких и запоминающихся событий в жизни наших первоклашек, – отметили в Самарском реготделении.

В состав подарков войдут ранцы и рюкзаки, наборы с канцтоварами и необходимыми школьными принадлежностями. Первая партия уже передана ребятам.

– До начала нового учебного года остается две недели. И мы прекрасно понимаем, что для семей первоклассников сейчас самая важная задача – подготовка детей к новому учебному году, – рассказала заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина.