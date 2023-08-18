Сильная жара покинет Самарскую область после 20 августа 2023 года

На следующей неделе погода будет умеренно теплой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область начинает прощаться с летней погодой. Уже в конце этой недели жара покинет регион. К такому выводу пришли синоптики Приволжского УГМС.

– В предстоящие сутки еще сохранится жаркая погода. К вечеру, с прохождением холодного атмосферного фронта, местами пройдут небольшие дожди и грозы. Далее под влиянием Скандинавского антициклона температура воздуха немного понизится, – информируют специалисты.

Согласно прогнозу, в субботу, 19 августа, на территории губернии вновь пройдут дожди и грозы, а воздух прогреется до +34 градусов. Однако уже в воскресенье, 20 августа, столбик термометра опустится до отметки в +24, +29 градусов. Осадки при этом отступят.

Такая погода сохранится на протяжении нескольких дней. На следующей неделе средняя температура воздуха будет варьироваться в пределах +23, +28 градусов днем. В ночные часы она опустится до +10, +28 градусов.

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