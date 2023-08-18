Озеро в парке «Молодежный» в Самаре полностью заполнят водой к концу августа

Жители уже вовсю отдыхают у озера Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре завершается благоустройство парка «Молодежный». Специалисты уже приступили к наполнению озера. Радостной новостью с земляками ранее поделились местные жители. Власти рассказали, сколько по времени продлится этот процесс.

– Этот процесс займет около 11 дней. По новому проекту предусмотрено два способа наполнения озера водой: подземная скважина и водопровод. В дальнейшем нужный уровень воды в водоеме будет поддерживаться в автоматическом режиме, – рассказала мэр Самары Елена Лапушкина.

В рамках проекта на озере также установят фонтан с подсветкой ,а рядом будет открыта смотровая площадка.

Напомним, работы в парке ведутся со стороны улицы Воронежской. Концепция первого и второго этапов благоустройства позволит полностью соединить пешеходную зону от улицы Воронежской до Ново-Вокзальной.

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