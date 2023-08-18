Юных жителей Самары научат рисовать в технике пластилиновой живописи

Принять участие можно будет как очно, так и онлайн Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В субботу, 19 августа, в Самаре пройдет увлекательный мастер-класс «Корона князя!», принять участие в котором смогут юные жители города. Его проведет педагог и живописец Елена Миронова. Она научит детей рисовать в технике пластилиновой живописи.

– Мастер-класс – это отличная возможность для детей подготовиться к школе: развитие мелкой моторики и тренировка руки к письму. В его рамках ребята также о праздновании Крещения Руси и дне памяти Князя Владимира, которые были 28 июля, – рассказали организаторы.

Принять участие в мастер-классе можно как очно, так и онлайн. Он состоится по адресу: ул. Стара-Загора, 202Е, иконописная мастерская «Русской Иконописной Школы». Начало – в 15:00. Все материалы детям предоставят.

Самарцы, планирующие принять участие в мероприятии онлайн, могут сделать это по ссылке. Им понадобятся пластилин, стека, глянцевая бумага, дощечка для лепки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.