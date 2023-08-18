В Самаре будут судить мошенницу, обманувшую пенсионеров на 1,9 млн рублей

Уголовное дело уже передано в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самарской области предстанет перед судом за обман пенсионеров. Телефонная мошенница вместе с подельником оставила стариков без 1,9 млн. рублей. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что 28-летняя женщина и ее знакомый, личность которого осталась неизвестной, звонили пожилым и сообщали, что их дети якобы попали в ДТП. Представившись полицейскими звонившие обещали помочь в решении вопроса за определенную сумму. Старики соглашались на все условия, после чего к ним приезжала обвиняемая и забирала деньги. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 1, 9 млн рублей.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Материалы уже переданы в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.