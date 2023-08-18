В Самаре в Струковском саду появился бесплатный питьевой фонтанчик

Питьевой фонтанчик будет доступен до конца теплого сезона и первых минусовых температур / Фото: t.me/depgorhoz

В Самаре 17 августа в центре Струковского сада был запущен новый бесплатный питьевой фонтанчик под названием «Водоробот». Он предоставляет возможность горожанам попить воды прямо в парке. Вода в фонтанчике первой категории качества и проходит через систему фильтрации и УФ-лампу. Так обеспечивается максимальная микробиологическая чистота. Об этом сообщили представители департамента городского хозяйства и экологии Самары.

Фонтанчик обладает удобным механизмом. При нажатии на верхнюю кнопку, посетители могут непосредственно пить воду из фонтанчика. Нижняя кнопка позволит наполнять бутылочки или стаканы. Перед запуском фонтанчика, вода была отправлена на анализ в аккредитованную лабораторию. Только после тщательной проверки воды фонтанчик был запущен в работу. Он будет доступен для использования до конца теплого сезона и первых минусовых температур.

Напомним, это не первый «Водоробот» в городе. Два аналогичных устройства уже радуют горожан, утоляя их жажду на набережной реки Волги. В данный момент также идет монтаж фонтанчика в парке имени Юрия Гагарина перед мостом через канал.

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