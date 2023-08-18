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НовостиПроисшествия18 августа 2023 11:43

Три человека пострадали при пожаре в многоэтажке на ул. Краснодонской в Самаре

В Самаре в доме на ул. Краснодонской вспыхнула квартира, жильцов эвакуировали, есть пострадавшие
Анастасия ФИЛАТОВА
Очевидцы заметили клубы дыма, вырывающиеся из окон многоэтажного дома

Очевидцы заметили клубы дыма, вырывающиеся из окон многоэтажного дома

Фото: СОЦСЕТИ

Днем в пятницу, 18 августа 2023 года, на улице Краснодонской в Самаре произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир многоэтажки. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами, как из окон дома валит густой черный дым.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 14:20. На улице Краснодонской, 1 произошел пожар в квартире. Его площадь составила 50 кв. м. Есть пострадавшие, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, из дома эвакуировали 20 человек и 16 спасено, в том числе пятеро детей. Пострадали трое жильцов. По предварительной информации, они получили ожоги.

Пожару присвоен повышенный ранг — 1-БИС. На месте работают 44 человека и 13 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание в 15:03. Сейчас они продолжают бороться с огнем. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока неизвестно.

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