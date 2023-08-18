Очевидцы заметили клубы дыма, вырывающиеся из окон многоэтажного дома Фото: СОЦСЕТИ

Днем в пятницу, 18 августа 2023 года, на улице Краснодонской в Самаре произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир многоэтажки. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами, как из окон дома валит густой черный дым.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 14:20. На улице Краснодонской, 1 произошел пожар в квартире. Его площадь составила 50 кв. м. Есть пострадавшие, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, из дома эвакуировали 20 человек и 16 спасено, в том числе пятеро детей. Пострадали трое жильцов. По предварительной информации, они получили ожоги.

Пожару присвоен повышенный ранг — 1-БИС. На месте работают 44 человека и 13 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание в 15:03. Сейчас они продолжают бороться с огнем. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока неизвестно.

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