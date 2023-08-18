Главврач ГБ №4 Наталья Виктор: «Диагностика без показаний приводит к очередям»

Врачи уверяют: избыточная диагностика вредит самим пациентам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарской горбольницы №4 Наталья Виктор рассказала, что излишняя диагностика, на которой зачастую настаивают пациенты, приводит к очередям в больницах. В эфире радио «КП-Самара» медик посетовала, что обследования у узких специалистов проходили бы быстрее, если бы самарцы не настаивали на исследованиях и анализах, которые им на самом деле не нужны.

- Недовольство возникает у тех пациентов, кто хочет получить обследование без показаний, - пояснила Наталья Виктор. - Иногда рентген более информативен, чем КТ или МРТ, но пациенты настывают на новых технологиях, врачи дают направление и возникает очередь. Гипердиагностика не только не полезна, но и мешает тем пациентам, которые имеют реальные показания, быстрее получить помощь.

Как рассказала Наталья Виктор, в среднем время ожидания обследований в ее больнице составляет от 2 до 4 недель. А вот маммографию можно пройти практически без очереди. Маммограф в больнице работает в две смены, и за день это обследование проходят до 40 пациенток.