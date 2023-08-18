В Самаре полиция и Росгвардия устроили облаву на мечеть

Правоохранители проверили у мигрантов документы / Фото: Подслушано Самара

В пятницу, 18 августа 2023 года, жители Самары заметили скопление правоохранителей возле молитвенного дома в седьмом квартале поселка Мехзавод. Соцсети почти сразу облетели фотографии с подписью: «Облава на нелегалов в мечети». Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.

- Полицейские УМВД по Самаре при поддержке Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие. На одной из улиц города они проверили соблюдение миграционного законодательства, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе облглавка.

Высказались насчет случившегося и представители молитвенного дома на Мехзаводе. По их словам, это была обычная проверка документов. Полицейские дождались, когда закончится намаз, и попросили собравшихся предоставить документы.

Это была не облава, а обычное профилактическое мероприятие / Фото: ЧП Самара

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