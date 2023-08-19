Врач Наталья Виктор предупредила самарцев о новой волне коронавируса

Осенью в Самарскую область может прийти новый штамм коронавируса - "Эрис" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарской городской больницы № 4 Наталья Виктор предупредила самарцев о новой волне коронавируса, которая может прийти в регион уже осенью 2023 года. Медик посоветовала жителям региона сделать прививку от гриппа и COVID-19 в августе 2023 года. Речь идет о штамме «Эрис».

- В середине осени прогнозируется рост сезонных заболеваний и, возможно, - новая волна коронавируса. Причина традиционно кроется в том, что многие успели съездить в отпуск и привезти оттуда в качестве «сувениров» вирусы, - отметила Наталья Виктор в эфире радио «КП-Самара».

Врач рассказала, что сейчас в больнице под наблюдением врачей находится шесть пациентов с «короной». Доктор предупредила, что осенью число их будет расти, и посоветовала самарцам до начала эпидсезона прививаться как от гриппа, так и коронавируса. По словам Натальи Виктор, даже отдельная прививка от гриппа также помогает пациентам легче переносить ковид.

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