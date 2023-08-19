Участок трассы Кинель — Богатое — Борское закрыли из-за обрушения дороги

На месте происшествия работают экипажи ДПС, они обеспечивают безопасность дорожного движения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 19 августа 2023 года, на трассе Кинель — Богатое — Борское в Самарской области произошло ЧП. На 3 км 550 метров обрушилась дорога. Об этом сообщили в ОГИБДД Кинельского района.

— Движение по трассе временно ограничено. Легковой транспорт, следующий в сторону села Богатое, направлен через Кинель. Движение грузового и транзитного транспорта возможно через дорогу Самара — Бугуруслан — Отрадное, — рассказали в Госавтоинспекции.

В настоящее время на месте происшествия работают дорожные службы и экипажи ДПС. Движение транспорта по этом участку трассы возобновят после устранения последствий обвала. Жителей Самарской области призывают пока воздержаться от поездок по отрезку дороги Кинель — Богатое — Борское.

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