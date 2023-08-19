В Самарской области 26 августа бесплатно выступят группы «Стрелки» и «Вирус»

В Жигулевск приедет золотой состав группы "Стрелки" - Гера, Марго и Кэтт / Фото: vk.com/strelkimusic

В следующую субботу, 26 августа 2023 года, Жигулевск отметит свой 71-й день рождения. В честь Дня города там устроят большой праздник. Ожидается, что перед зрителями бесплатно выступят известные российские группы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Жигулевска Илья Сухих.

— Дорогие жигулевцы, приглашаю всех на празднование Дня города — ему уже 71 год! Уверен, мы весело отметим наш общий праздник и отлично проведем время. Не забудьте только хорошее настроение и лучезарную улыбку. До встречи! —- обратился к жителям города Илья Сухих.

Так, в честь Дня города на площади Мира состоятся торжественное мероприятие и концерт. На сцене перед жителями Жигулевска выступят: группа «Револьверс», золотой состав «Стрелок» (Гера, Марго и Кэтт), а также группа «Вирус». Начало праздника — в 19:30.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал