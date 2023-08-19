В Самаре 21 августа отметят День козы

Гостям праздника расскажут об интересных породах коз и ближе познакомят с этими животными / Фото: Самарский зоопарк

В понедельник, 21 августа 2023 года, будет отмечаться необычный праздник — Всемирный день козы. Самарский зоопарк устроит познавательное мероприятие в честь этого события.

— Посетителям расскажут о диком предке козы, об особенностях поведения этих животных и о наиболее интересных породах. Познакомят с карликовыми козами и с одной из самых крупных пород — зааненскими козами, — сообщили представители зоопарка в своей официальной группе в соцсети.

Гости праздника смогут угостить коз яблоками, морковкой, сушками, а также погладить их и сделать фото на память. Для юных посетителей зоопарка проведут конкурсы и викторины о домашних животных.

Дата и время проведения Дня козы: с 13:00 до 14:00 21 августа 2023 года. Место — павильон «Сельское подворье» Самарского зоопарка (ул. Ново-Садовая, 146). Участие — по входным билетам в зоопарк.

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