Врач Наталья Виктор посоветовала самарцам пройти диспансеризацию после ковида

Наталья Виктор побеседовала с журналистом в эфире радио «КП-Самара» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор порекомендовала самарцам, которые переболели ковидом, обязательно пройти диспансеризацию. При этом в эфире радио «КП-Самара» она отметила, что пройти диспансеризацию после ковида в Самаре имеют право даже те, кто переболел коронавирусом дома, не обращался к врачу и не имеет записи о перенесенном заболевании в медкарте.

- Среди тех, кто перенес корону, часто наблюдаются такие осложнения как суставные проблемы, фиброзы легких, общая слабость, но все пациенты, хорошо восстанавливаются, если своевременно обращаются за помощью, - пояснила главврач Наталья Виктор.

Самарцам, которые официально переболели COVID-19 врачи сами напоминают о необходимости пройти расширенное обследование, которое выявляет большее число рисков. Если же человек уверен, что болел ковидом, но не имеет соответствующей записи в медицинской карточке, то он может обратиться в поликлинику и написать заявление о желании пройти специальное обследование после коронавируса.

Среди специфических обследований, который входят в этот вид диспансеризации - спирометрия, нацеленная на оценку работы легких. Она дает понять, какой объем воздуха и как быстро через них проходит.

Кровь кроме основных показателей проверяют на концентрацию Д-димера , который позволяет выявить признаки тромбообразования.

Напомним, диспансеризация проводится бесплатно для всех граждан старше 18 лет. Работодатель обязан выделить работнику один оплачиваемый отгул в год для прохождения осмотра.