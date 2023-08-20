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НовостиОбщество20 августа 2023 12:27

Сотрудники миграционной службы вручили документы 88-летней пенсионерке

Правоохранители помогли пенсионерке оформить документы на право проживания в Самарской области
Анастасия ЗУБКОВА
Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В Самарской области правоохранители вручили пенсионерке документы на право временного проживания. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники управления по вопросам миграции приехали к 88-летней пенсионерке домой и вручили ей документ, дающий право на временное проживание на территории Самарской области.

Оказалось, женщина недавно приехала а губернию вместе с дочерью. Сотрудник полиции обратили внимание на ее историю.

-Женщина в годы Великой Отечественной войны была эвакуирована на территорию Узбекской ССР и большую часть жизни работала на различных предприятиях на территории Узбекистана и недавно решила переехать в Самару, - пишут в ведомстве.

Тогда сотрудники миграционной службы помогли пенсионерке быстро оформить необходимые документы. После она сможет получить вид на жительство.

-Женщина и ее дочь тепло поблагодарили сотрудников УВМ за оказанное внимание и заботу к гражданам преклонного возраста.