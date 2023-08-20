Рабочая неделя в Самарской области начнется с дождей и похолодания

Прогноз погоды на начало рабочей недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самарскую область надвигается осенняя погода. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России по 63 региону.

Кажется, пришла пора прощаться с летом. По крайней мере, на это намекает прогноз погоды. Судя по всему, в начале рабочей неделе губернию ждут похолодание и дожди.

Так, в понедельник 21 августа в 63 регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, днем +23…+28.

Во вторник 22 августа ситуация сохранится. А в среду 23 августа значительно похолодает. Столбик термометра будет колебаться от +19…+24 градусов.