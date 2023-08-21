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НовостиПроисшествия21 августа 2023 5:52

В Самарской области инженер проинвестировал мошенников на 3,3 млн рублей

Житель Сызрани хотел заработать на бирже, но нарвался на аферистов и остался без денег
Анастасия ФИЛАТОВА
Мужчина взял в кредит 3,3 млн рублей и "подарил" их мошенникам

Мужчина взял в кредит 3,3 млн рублей и "подарил" их мошенникам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники обманули еще одного жителя Самарской области. Они выманили крупную сумму денег у 29-летнего инженера из Сызрани. Мужчина «подарил» аферистам более 3,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, сызранцу через интернет поступило заманчивое предложение. Неизвестные, представившись сотрудниками биржи, пообещали постоянный высокий доход. Также они предложили свою помощь с инвестициями в выгодные проекты на одной из интернет-платформ.

Мужчина соблазнился такими перспективами и оформил кредит. После этого он перевел собеседникам около 3 360 000 рублей. Те, получив деньги, перестали выходить на связь. Инженер понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Облглавк призывает жителей быть бдительнее и остерегаться незнакомцев, которые предлагают высокий заработок с помощью инвестиций. Это могут быть мошенники.

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