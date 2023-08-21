В Самаре снесут три дома 1950-х годов постройки

Жильцов аварийных домов расселят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре снесут еще три аварийных жилых дома. Они расположены в Железнодорожном, Кировском и Октябрьском районах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Так, планируется снести дом на улице Дыбенко, 11, который был построен в 1957 году. В нем расселят четыре квартиры. Еще один дом снесут по адресу: улица Волгина, 3. Здание возвели в 1950 году. Там у собственников изымут пять квартир. Кроме того, разберут дом в Ташкентском переулке, 65а. Год его постройки — 1953. У собственников заберут три квартиры.

Отметим, все эти дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Скоро с владельцами жилья свяжутся сотрудники департамента управления имуществом Самары. Они должны будут определить условия изъятия и размер возмещения.

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