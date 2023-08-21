В Самаре по вине пенсионера в ДТП пострадала семилетняя девочка

Серьезное ДТП произошло на ул. Чекистов днем 20 августа 2023 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кировском районе Самары в воскресенье, 20 августа 2023 года, произошло ДТП с участием двух иномарок. Водитель на Toyota Corolla выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль с ребенком. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 72-летний водитель незарегистрированной «Тойоты» ехал по улице Чекистов. Напротив дома № 171 он вылетел на встречку, где в это время ехал Renault Logan. Из-за сильного столкновения французскую малолитражку отбросило на обочину, автомобиль протаранил бетонный столб.

В салоне «Рено» находилась 7-летняя девочка. Ее с места аварии доставили в больницу, где и назначили амбулаторное лечение. Виновник аварии был госпитализирован. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

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