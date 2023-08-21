Школы Самарской области признали готовыми к новому учебному году

Вопрос готовности школ к новому учебному году обсудили на совещании в правительстве региона / Фото: Андрей Савельев

В понедельник, 21 августа 2023 года, в правительстве Самарской области прошло совещание, одной из тем которого стала подготовка школ к новому учебному году. Мероприятие прошло под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

За лето в учебных заведениях региона проверили и обновили системы противопожарной и антитеррористической безопасности. В некоторых школах провели косметические и капитальные ремонты. Где-то отремонтировали пищеблоки и дооснастили медкабинеты. С 1 по 16 августа 2023 года в Самарской области прошла проверка образовательных заведений. К приемке были представлены 1 034 учреждения, расположенные в 2 269 объектах.

– Решением штаба все объекты образования, предъявленные к оценке готовности, признаны готовыми к началу нового учебного года, – сообщил на совещании министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

В ходе заседания отдельное внимание уделили безопасности движения рядом с учебными заведениями и состоянию дорог, по которым ездят школьные автобусы.

– Во всех муниципалитетах, где есть претензии, все должно быть устранено. Рассмотрите жестко под протокол каждый объект. Обязательно эти вопросы надо дожать до 1 сентября с каждым главой муниципалитета, – поручил Дмитрий Азаров главе регионального Минтранса Ивану Пивкину.

Также на совещании стало известно, что Самарская область вошла в число лидеров федерального проекта «Урок цифры». По словам главы департамента информтехнологий и связи Константина Преснякова, регион занял пятое место по стране.

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