Форвард «Крыльев Советов» Писарский попал в ДТП в Самаре

В этом сезоне футболист не появлялся на поле из-за травмы. Фото: Дмитрий Бегун и ФК "Крылья Советов".

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в аварию на улице Ново-Садовой в Самаре. Фото с двумя побитыми «Мерседесами» и игроком самарской команды рядом выложил блогер Дмитрий Бегун в своем телеграм-канале. С Писарским, судя по фото, все в порядке.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту «КП-Самара» заявили, что информации о пострадавших в этой аварии у них нет.

Напомним, Владимир Писарский перешел в «Крылья Советов» в зимнюю паузу прошлого сезона. На счету нападающего три мяча за самарскую команду. Все он забил в Кубке России. Сейчас форвард восстанавливается после травмы.