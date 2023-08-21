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НовостиПроисшествия21 августа 2023 12:24

Форвард «Крыльев Советов» Писарский попал в ДТП в Самаре

Авария произошла на Ново-Садовой, с игроком, судя по всему, все в порядке
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В этом сезоне футболист не появлялся на поле из-за травмы. Фото: Дмитрий Бегун и ФК "Крылья Советов".

В этом сезоне футболист не появлялся на поле из-за травмы. Фото: Дмитрий Бегун и ФК "Крылья Советов".

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в аварию на улице Ново-Садовой в Самаре. Фото с двумя побитыми «Мерседесами» и игроком самарской команды рядом выложил блогер Дмитрий Бегун в своем телеграм-канале. С Писарским, судя по фото, все в порядке.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту «КП-Самара» заявили, что информации о пострадавших в этой аварии у них нет.

Напомним, Владимир Писарский перешел в «Крылья Советов» в зимнюю паузу прошлого сезона. На счету нападающего три мяча за самарскую команду. Все он забил в Кубке России. Сейчас форвард восстанавливается после травмы.