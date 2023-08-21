В Тольятти состоялся велопробег протяженностью 18 км

В велопробеге приняли участие 70 заводчан / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти состоялся велопробег. Он прошел на территории Комсомольского района. Это было корпоративное мероприятие, которое уже в седьмой раз организовал совет молодежи ТОАЗа.

В велопробеге приняли участие 70 заводчан. Они проехали от заводоуправления до ДК «Тольяттиазот». В общей сложности участники спортивного мероприятия преодолели путь в 18 км. В целях безопасности колонну велосипедистов сопровождали специальные машины.

После финиша для участников велопробега провели розыгрыш ценных призов. Подарки от предприятия получили 15 сотрудников.

— Организация спортивных мероприятий для сотрудников — часть корпоративной досуговой программы предприятия. Подобные мероприятия проводятся не только для работников, но и для членов их семей. Мы рады, что у нас трудится много специалистов, которые выбирают ЗОЖ и корпоративные ценности, — отметила председатель совета молодежи ПАО «ТОАЗ» Евгения Суходеева.

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