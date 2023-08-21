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НовостиОбщество21 августа 2023 12:43

На набережной в Тольятти 22 августа развернут огромный флаг России

Сделают это в честь Дня Государственного флага РФ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Триколор развернут на набережной в Автозаводском районе. Фото: администрация Тольятти.

Триколор развернут на набережной в Автозаводском районе. Фото: администрация Тольятти.

22 августа в Самарской области отметят День Государственного флага Российской Федерации. В честь праздника на новой набережной в Автозаводском районе Тольятти развернут огромный флаг российский триколор, сообщает правительство региона.

С 17:30 на набережной начнут работать тематические площадки. Например, на площадке военно-исторического клуба «Патриоты» можно будет увидеть выставку техники, а на площадке «Вместе мы – Россия» сплести российский флаг из 1080 лоскутов.

Для тольяттинцев выступят творческие коллективы Самарской области, свои композиции исполнит и заслуженный артист России Сергей Войтенко.