На набережной в Тольятти 22 августа развернут огромный флаг России

Триколор развернут на набережной в Автозаводском районе. Фото: администрация Тольятти.

22 августа в Самарской области отметят День Государственного флага Российской Федерации. В честь праздника на новой набережной в Автозаводском районе Тольятти развернут огромный флаг российский триколор, сообщает правительство региона.

С 17:30 на набережной начнут работать тематические площадки. Например, на площадке военно-исторического клуба «Патриоты» можно будет увидеть выставку техники, а на площадке «Вместе мы – Россия» сплести российский флаг из 1080 лоскутов.

Для тольяттинцев выступят творческие коллективы Самарской области, свои композиции исполнит и заслуженный артист России Сергей Войтенко.