Более 300 дольщиков получат квартиры в ЖК на Московском шоссе в Самаре

Строительство ЖК на Московском шоссе ведется с 2008 года / Фото: наш.дом.рф

В Самаре завершается строительство двух проблемных долевок. Это ЖК на Московском шоссе и ЖК на улице Георгия Димитрова, 74а. Оба дома должны возвести до конца 2023 года.

Так, ЖК на Московском шоссе начали строить в далеком 2008 году. Спустя пять лет возведение объекта встало. Однако в 2022 году работы на площадке удалось возобновить. Строительство ведет региональный фонд защиты прав дольщиков. Жилой комплекс планируют достроить до конца 2023-го. Скоро более 300 дольщиков получат свои квартиры.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию и ЖК на улице Георгия Димитрова, 74а. Первая и вторая 16-этажные секции уже почти готовы, на третьей сейчас идет усиление конструкций. Квартиры в этом комплексе получат 189 человек.

Две из трех секций ЖК на ул. Димитрова уже почти готовы / Фото: наш.дом.рф

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