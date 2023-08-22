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НовостиПроисшествия22 августа 2023 9:40

В Тольятти доцента вуза и ее студентов уличили в коррупционных преступлениях

Педагог из Автограда попалась на мошенничестве, а ее учащиеся — на даче взяток
Анастасия ФИЛАТОВА
Следователи возбудили уголовные дела в отношении доцента вуза и нескольких студентов

Следователи возбудили уголовные дела в отношении доцента вуза и нескольких студентов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доцент кафедры одного из вузов Тольятти и несколько студентов стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают в мошенничестве и даче взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, педагог получила не менее 172 тысяч рублей от студентов в период с 2020-го по 2022 год. Деньги ей передавали через посредника с помощью электронных переводов. За взятки доцент вуза обещала помогать учащимся с получением зачетов и сдачей экзаменов, а также с закрытием долгов. Однако на самом деле у нее такой возможности не было.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Также они выясняют, были ли другие эпизоды мошенничества и дачи взяток. Помогают им в этом сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.

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