Под Самарой мужчина из-за ревности убил жену гвоздодером

Мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волжский районный суд вынес приговор жителю поселка Петра Дубрава. Его признали виновным в убийстве супруги. Мужчина жестоко расправился со второй половинкой в приступе ревности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все случилось в феврале 2023 года в квартире одного из домов на улице Физкультурной в поселке Петра Дубрава. Супруги поссорились на почве ревности. Выясняя отношения, мужчина так распалился, что схватился за металлический гвоздодер. Этим инструментом он как минимум 13 раз ударил свою жену. Травмы оказались смертельными. Женщина умерла на месте преступления.

Суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима. Насколько известно, у женщины остался несовершеннолетний сын. В его пользу с подсудимого взыскали 3 млн рублей. Компенсацию морального вреда получит и отец погибшей. Ему должны выплатить 1 млн рублей. Пока решение в законную силу не вступило.

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