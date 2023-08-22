Самарские мастерицы вышили карту региона

Работу представили на Всероссийском фестивале «Вышитая Россия» в Чебоксарах / Фото: mincult.samregion.ru

Творческая делегация из Самарской области представила вышитую карту региона на Всероссийском фестивале «Вышитая Россия» в Чебоксарах. Ее концепция базируется на традиционной художественной культуре народов, проживающих в области. Об этом сообщил региональный Минкульт.

Вышитая карта представляет собой расшитое текстильное панно, украшенное орнаментами в разных техниках. Она также дополнена деревянной рамой, стилизованной под традиционные самарские орнаменты. Эта карта не только отражает границы муниципальных районов области, но и является своего рода историческим памятником, соединяющим разные поколения людей. Орнаменты на карте включают наиболее популярные узоры традиционных народных костюмов различных этнических групп, таких как русские, татары, мордва, чуваши, украинцы, казахи и башкиры.

В создании вышитой карты Самарской области приняли участие несколько талантливых мастеров: Ирина Филатова, Ольга Алексеева, Елена Зольникова, Светлана Кияева и Милена Тупикова. Раму для карты изготовил Сергей Плеханов, специализирующийся на резьбе по дереву.

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