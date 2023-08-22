Расписание «Валдаев» изменят в Самаре с 4 сентября

Осенью скоростные суда станут реже ходить по Волге / Фото: vk.com/volgatravel63

В Самарской области с 4 по 17 сентября 2023 года изменится расписание скоростных судов «Валдай». Они станут реже ходить в Ширяево и Винновку. Об этом сообщает компания «Волга-трэвэл», осуществляющая речные перевозки.

Так, с 4 по 17 сентября по маршруту Самара — Ширяево будет действовать следующее расписание: ежедневно отправление от речного вокзала в 9:00 и 15:00. По выходным запланированы дополнительные рейсы в 10:00 и 17:00.

В Винновку «Валдаи» будут ходить еще реже: один раз в будни и два раза по выходным. Отправление из Самары ежедневно в 11:00, в субботу и воскресенье еще и в 12:00.

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