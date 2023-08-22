В Самарской области поручили привести в порядок проезды и подходы к школам

Внимание уделили вопросу безопасности движения рядом с образовательными учреждениями. Фото: администрация Самары

Профильным ведомствам поручили исправить нарушения состояний проездов и подходов к школам Самары и Самарской области. Недочеты были выявлены во время мониторинга общеобразовательных учреждений с 1 по 16 августа специальной комиссией.

Глава города Елена Лапушкина попросила профильные ведомства проверить подъезды и подходы к школам. По мнению мэра, в ходе подготовки школ к новому учебному году необходимо уделить им особое внимание и оперативно устранить выявленные нарушения.

Отдельное внимание вопросу безопасности движения рядом с образовательными учреждениями уделили и во время совещания в правительстве Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров поднял вопрос установки дорожных знаков, барьерных ограждений и нанесении разметки рядом со школами.

Также глава региона обратил внимание на состояние дорог, по которым следуют школьные автобусы, и отметил, что во всех муниципалитетах, где есть претензии, все должно быть устранено.

— Рассмотрите жестко под протокол каждый объект. Обязательно эти вопросы надо доработать до 1 сентября с каждым главой муниципалитета, — поручил Дмитрий Азаров министру транспорта и автомобильных дорог региона Ивану Пивкину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал