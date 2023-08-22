В Самаре на форуме «Сообщество» обсудят меры содействия бывшим военнослужащим

Планируется сформировать предложения по организации координационных центров для ветеранов силовых структур и участников СВО.

В Самаре 29 августа пройдет открытое мероприятие «Переобучение, адаптация и медико-психологическая помощь лицам, уволенным в запас, и участникам СВО». Участники Координационного центра поддержки ветеранов обсудят проблемы и меры содействия на региональном форуме «Сообщество».

На форуме поднимут темы систематизации психологической и медицинской поддержки людей, которые прошли горячие точки во время службы, и членов их семей. Также будет обсуждаться единая система поддержки ветеранов СВО и других горячих точек, в том числе вопросы трудоустройства людей, увольняющихся из Вооруженных сил и других силовых ведомств России.

По итогам работы секции планируется сформировать предложения по организации координационных центров для ветеранов силовых структур и участников СВО, варианты переобучения и адаптации уволенных в запас из ВС и других силовых органов, а также планы о дополнительных мерах соц поддержки ветеранов.

Все желающие принять участие в обсуждении могут зарегистрироваться по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал