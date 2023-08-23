Врач из Самары Банишева рассказала о важности вакцинации от гриппа для пожилых

Ежегодная вакцинация обеспечивает стойкий иммунитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В возрастом происходит снижение иммунитета. Пожилые люди становятся высоко восприимчивы к вирусным инфекциям, часто у них развиваются осложнения в виде пневмонии или тромбозов. Нередко все это приводит к тяжелым последствиям для здоровья. Поэтому для людей старшего возраста очень важно проходить ежегодную вакцинацию. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Самарской областной клинической гериатрической больницы Татьяна Банишева.

— Наиболее эффективной мерой профилактики гриппа является ежегодная иммунизация. Вакцины способствуют созданию искусственного специфического иммунитета от конкретного возбудителя. В результате образуются антитела — особые защитные белки. Ежегодная вакцинация обеспечивает стойкий длительный иммунитет, — отметила медик.

По словам Татьяны Банишевой, пожилой возраст и наличие хронических заболеваний не являются противопоказаниями к вакцинации. Сделать прививку можно через две-четыре недели после устранения обострения хронического заболевания.

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