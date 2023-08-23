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НовостиОбщество23 августа 2023 11:29

В Самаре 25 августа пройдет финальный концерт «Летних вечеров духовой музыки»

Военные духовые оркестры выступят у памятника Александрийским гусарам
Анастасия ПИГИНА
Гостей мероприятия ждет особенная программа с элементами плац-парада / Фото: t.me/vecheraodo

Гостей мероприятия ждет особенная программа с элементами плац-парада / Фото: t.me/vecheraodo

В Самаре в пятницу, 25 августа 2023 года, пройдет заключительный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки». Он состоится у памятника Александрийским гусарам (ул. Шостаковича, 7). Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Для финального вечера организаторы мероприятия подготовили особую программу концерта с элементами плац-парада. В этот день выступят сразу четыре оркестра. На площадке возле Дома офицеров снова зазвучат всем известные вальсы, марши, танго, популярные эстрадные композиции в оркестровом исполнении. Также в программе концерта – стихи офицеров 5-го гусарского Александрийского полка о любви к Отечеству и верности воинскому долгу.

Отметим, с каждым годом «Летние вечера духовой музыки» привлекают все больше слушателей и участников. У данного проекта важный патриотический посыл. Он призван объединить жителей и гостей Самары, любящих и ценящих военно-музыкальное искусство, а также выразить свою поддержку Армии России.

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