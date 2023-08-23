В Самаре 20-летнего пасынка обвиняют в убийстве отчима

Сейчас решается вопрос об избрании парню меры пресечения. Фото: СУ СК по Самарской области

В Советском районе Самары вечером 21 августа 2023 года в подъезде дома нашли тело 37-летнего местного жителя. У погибшего мужчины была колото-резаная рана в области грудной клетки. Правоохранители уже задержали подозреваемого – 20-летнего пасынка погибшего.

— По версии следствия, парень вместе со своим отчимом распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек нанес мужчине смертельное ранение и скрылся, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Уже на следующий день, 22 августа, пасынка задержали. В ходе допроса он подтвердил свою причастность, с ним провели проверку показаний на месте. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, парня хотят заключить под стражу. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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