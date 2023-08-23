Губернатор Самарской области вручил государственные награды жителям

Медали Дмитрия Устинова был удостоен генерал-майор в отставке Александр Серебряков. Фото: Дмитрий Бурлаков

В среду, 23 августа, в Самаре глава региона Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды заслуженным жителям Самарской области. В их числе многодетные семьи, военнослужащие, педагоги, представители предприятий, общественных организаций и др. Отмечается, что благодаря жителям региона у Самарской области есть достижения в разных сферах.

— Мы с вами, несмотря ни на какие трудности, продолжаем уверенно двигаться вперед согласно выработанной совместно стратегии лидерства Самарской области и воплощаем в жизнь самые смелые идеи, которые еще пять лет назад казались нерешаемой задачей, — сказал Дмитрий Азаров.

Почетным знаком, грамотой и благодарностью губернатора Самарской области «За служение людям» были отмечены представители оперативной роты ОМОН управления Росгвардии по Самарской области.

А медали Дмитрия Устинова был удостоен генерал-майор в отставке Александр Серебряков. Выпускник Сызранского летного училища более 100 раз сам вылетал на выполнение боевых задач. Это новая региональная награда в честь легендарного земляка Дмитрия Устинова.

Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» удостоен директор ООО «К.Х. Волгарь» Большеглушицкого района Виктор Димитриев. По его словам, эта награда является в том числе заслугой большего коллектива предприятия, которому в этом году исполнилось 25 лет.

— Мы начинали с маленькой бригады из числа 11 человек, и было всего 3800 га земли. На сегодняшний день мы обрабатываем 380 тысяч га земли, входим в десятку землевладельцев России, имеем свои заводы по производству техники, занимаемся животноводством. Коллектив сейчас более четырех тысяч человек, — рассказал Виктор Димитриев.

Звание «Заслуженного артиста Самарской области» получил артист «СамАрта» Игорь Рудаков и солистка балета театра оперы и балета. А почетным знаком губернатора «За труд во благо земли Самарской» наградили мэра Елену Лапушкину.

Орден «Родительской славы» вручили двум многодетным семьям региона. Николай и Ирина Кураевы из Чапаевска воспитывают 13 кровных детей, стаж их семейной жизни – 24 года. В семье Надежды и Андрея Романовых из Безенчукского района 12 детей, в прошлом году супруги отметили 25-летие совместной жизни.

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