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НовостиПроисшествия23 августа 2023 16:25

Молодой водитель «ВАЗ-2114» насмерть разбился на трассе Самарской области

В Сызранском районе Самарской области в смертельном ДТП погиб 23-летний водитель
Ирина СИНЕГУБОВА
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 23 августа, вечером в Сызранском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, в 17:15 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» врезался в световую опору.

— Парень ехал по автодороге М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Москвы. На 900 километре он не справился с управлением и наехал на световую опору с левой стороны обочины, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, водитель погиб на месте ДТП. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии и обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта.

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