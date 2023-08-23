Молодой водитель «ВАЗ-2114» насмерть разбился на трассе Самарской области

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 23 августа, вечером в Сызранском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, в 17:15 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» врезался в световую опору.

— Парень ехал по автодороге М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Москвы. На 900 километре он не справился с управлением и наехал на световую опору с левой стороны обочины, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, водитель погиб на месте ДТП. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии и обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта.

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