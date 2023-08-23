В Самаре пройдет праздник «Человек собаке друг» ко Дню благодарности собакам

на празднике будут представлены животные, с которыми каждый сможет познакомиться и забрать домой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 26 августа, в 17:00 в Советском районе Самары пройдет праздник «Человек собаке друг», посвященный Дню благодарности собакам. Об этом сообщили в стационаре для животных «ФлагманВет».

На площадке перед домом культуры МБУК «Заря», по адресу проезд 9 Мая, 16 будут проводиться тематические концертные номера, викторины, а также подведение итогов выставки «Я и моя собака» и вручение подарков.

Участники мероприятия услышат трогательные истории о невероятной дружбе собаки и человека, встретятся с их реальными героями. А кинологи расскажут о том, как вести себя с уличными собаками.

Помимо этого, на празднике будут представлены животные, с которыми каждый сможет познакомиться и забрать домой.

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