Медикам и учителям Самарской области дадут льготную ипотеку со сниженной ставкой

ВТБ уже начал принимать заявки на получение льготных кредитов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области педагоги и медицинские работники смогут оформить льготную ипотеку по сниженной на 3% ставке с помощью единой ипотечной программы. Об этом сообщает ДОМ.РФ.

Благодаря этому работники бюджетной сферы Самарской области смогут улучшить свои жилищные условия. К новой программе присоединился ВТБ, который уже начал принимать заявки на получение льготных кредитов.

— Для правительства региона это очень важно, так как помогает привлечь в сферу образования и здравоохранения новые кадры, укрепить кадровый потенциал учреждений социальной сферы, — сказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, в регионе запущена уже вторая программа. В этом году было предусмотрено снижение ставки кредитования по федеральной „ИТ-ипотеке“ на 3%.

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