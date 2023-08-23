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НовостиОбщество23 августа 2023 17:57

Медикам и учителям Самарской области дадут льготную ипотеку со сниженной ставкой

Работники бюджетной сферы Самарской области смогут улучшить свои жилищные условия
Ирина СИНЕГУБОВА
ВТБ уже начал принимать заявки на получение льготных кредитов.

ВТБ уже начал принимать заявки на получение льготных кредитов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области педагоги и медицинские работники смогут оформить льготную ипотеку по сниженной на 3% ставке с помощью единой ипотечной программы. Об этом сообщает ДОМ.РФ.

Благодаря этому работники бюджетной сферы Самарской области смогут улучшить свои жилищные условия. К новой программе присоединился ВТБ, который уже начал принимать заявки на получение льготных кредитов.

— Для правительства региона это очень важно, так как помогает привлечь в сферу образования и здравоохранения новые кадры, укрепить кадровый потенциал учреждений социальной сферы, — сказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, в регионе запущена уже вторая программа. В этом году было предусмотрено снижение ставки кредитования по федеральной „ИТ-ипотеке“ на 3%.

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