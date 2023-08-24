Сергей Кравцов отметил темпы строительства новых школ в Самарской области

Глава Минпросвещения РФ поблагодарил губернатора за высокий уровень развития образования в регионе Фото: правительство Самарской области

В среду, 23 августа 2023 года, Самарскую область с рабочей поездкой посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он побывал в центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара», где сейчас проходит смена всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых».

Напомним, Самарская область стала одним из пилотных регионов, где запустили госпрограмму «Развитие образования» и проект по созданию некапитальных объектов отдыха и оздоровления детей. Регион получил средства из федерального бюджета, которые пошли на возведение нового корпуса в центре «Авангард-Самара». На работы ушло 2,5 месяца. Теперь вместимость учреждения составляет 226 детей в смену.

- Эта программа будет реализовываться и в следующем году. Средства в бюджете заложены. Мы очень надеемся, что Самарская область и дальше будет в нее включаться. В регионе прекрасная природа, прекрасные возможности для отдыха и оздоровления детей, – подчеркнул министр просвещения.

Сергей Кравцов и Дмитрий Азаров оценили условия пребывания школьников в лагере, познакомились с образовательной программой и пообщались с ребятами и педагогами. Глава региона выразил уверенность, что в смену «Движение первых» дети получат не только новые знания и навыки, но и найдут новых друзей, станут сплоченной командой, которая поведет регион и страну к новым успехам и победам.

Глава Минпросвещения РФ поблагодарил главу Самарской области за внимание к развитию образования и вклад в патриотическое воспитание молодежи: «Дмитрий Игоревич, хочу поблагодарить вас за прекрасную организацию в целом системы образования. В Самарской области активно строят школы, реализуют федеральные проекты. Все задачи, которые поставлены президентом, выполняются в срок, без сбоев».

Отдельно Сергей Кравцов поблагодарил учителей и педагогов региона. Также он вручил им награды министерства просвещения РФ. Дмитрий Азаров, в свою очередь, поблагодарил министра за поддержку в реализации проектов в сфере образования и за ту оценку, что он дал работе правительства губернии.

– Без вашей поддержки – методической и финансовой – это не было бы возможно. Мы совместными усилиями только за последние годы построили уже девять школ, в этом году – еще три, две точно откроем в следующем году и в планах еще пять школ. Введено в строй 54 детских сада, и в этом году эта работа проводится, - отметил губернатор.

Уже на двусторонней встрече Дмитрий Азаров доложил Сергею Кравцову о реализации в Самарской области проекта по строительству трех корпусов в детских лагерях и о готовности школ к новому учебному году. Он пригласил министра побыть в регионе более продолжительный срок и посетить новые учебные заведения, которые откроют свои двери 1 сентября.

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