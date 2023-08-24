Ученые СамГМУ выявили новый фактор возникновения закупорки сосудов

Медики выявили дополнительный фактор развития закупорки сосудов в ходе экспериментов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Найден еще один фактор развития закупорки сосудов. Ученые СамГМУ в коллаборации с инженерами Самарского университета им. С.П. Королева доказали, что атеросклероз может возникнуть из-за нарушения сердечного ритма, пишет «Газета.Ru».

Специалисты разработали два устройства: для моделирования внутриартериального кровообращения и кровотока в месте разделения артерии на две другие. Они помогли медикам изучить гемодинамику артериальных сосудов при правильном сердечном ритме и при аритмии. Эксперименты, проведенные с помощью приборов, показали, что нарушение сердечного ритма является дополнительным фактором риска развития закупорки сосудов.

По словам автора проекта, директора международного научно-образовательного центра Кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации СамГМУ Ольги Германовой, эксперименты доказали данные, которые медики получили во время клинической части работы. Теперь они знают, что колебание давления в артериях при наличии аритмии в сосудах служит дополнительным фактором риска возникновения атеросклероза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал