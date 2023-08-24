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НовостиОбщество24 августа 2023 5:07

Ученые СамГМУ выявили новый фактор возникновения закупорки сосудов

Специалисты доказали влияние аритмии на риск развития атеросклероза
Анастасия ФИЛАТОВА
Медики выявили дополнительный фактор развития закупорки сосудов в ходе экспериментов

Медики выявили дополнительный фактор развития закупорки сосудов в ходе экспериментов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Найден еще один фактор развития закупорки сосудов. Ученые СамГМУ в коллаборации с инженерами Самарского университета им. С.П. Королева доказали, что атеросклероз может возникнуть из-за нарушения сердечного ритма, пишет «Газета.Ru».

Специалисты разработали два устройства: для моделирования внутриартериального кровообращения и кровотока в месте разделения артерии на две другие. Они помогли медикам изучить гемодинамику артериальных сосудов при правильном сердечном ритме и при аритмии. Эксперименты, проведенные с помощью приборов, показали, что нарушение сердечного ритма является дополнительным фактором риска развития закупорки сосудов.

По словам автора проекта, директора международного научно-образовательного центра Кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации СамГМУ Ольги Германовой, эксперименты доказали данные, которые медики получили во время клинической части работы. Теперь они знают, что колебание давления в артериях при наличии аритмии в сосудах служит дополнительным фактором риска возникновения атеросклероза.

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