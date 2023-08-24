Пять учебных заведений Самарской области вошли в топ-300 лучших школ России

В списке лучших по стране оказались школы Самары и Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Составлен рейтинг лучших школ Самарской области по числу выпускников, которые поступили в ведущие вузы России. В список, опубликованный рейтинговым агентством RAEX, вошли 20 учебных заведений Самары, Тольятти и Сызрани.

В пятерке лидеров оказались Самарский международный аэрокосмический лицей, лицей «Технический» имени С.П. Королева, лицей № 57 в Тольятти, самарская гимназия № 1 и региональный центр для одаренных детей.

Эти же учебные заведения вошли в общероссийский топ-300 школ. Аэрокосмический лицей занял в нем 89-е место. Доля выпускников, поступивших на бюджет, там составляет 80%. Доля зачисленных по договору — 11,4%, для олимпиадников — 8,6%. Технический лицей расположился на 132-м месте. Его показатели: 79,6%, 15% и 5,4% соответственно. Тольяттинский лицей — на 221-й строчке (66,4; 29,9; 3,7%), гимназия № 1 — на 255-й (38; 51; 11%), центр для одаренных детей — на 261-й (67,4; 11,6; 20,9%).

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