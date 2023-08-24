В Самаре до конца мая 2024 года отремонтируют трамвайные пути на Ново-Садовой

По планируемому к ремонту участку ходят трамваи №№ 5, 7, 22, 24 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре до конца весны 2024 года отремонтируют трамвайные пути на улице Ново-Садовой. Обновят линию на участке от улицы Ново-Вокзальной до проспекта Кирова. МП «Трамвайно-троллейбусное» управление» уже начало искать подрядчика для проведения работ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В рамках капитального ремонта необходимо будет разобрать существующие трамвайные пути, срезать или досыпать грунт до проектных отметок, уплотнить его, устроить дренаж (для отвода сточных вод) и уложить новые трамвайные пути. Также будут обновлены участки на пересечении с автомобильными дорогами. Для этого придется вскрывать асфальт. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 30 мая 2024 года.

Компанию, которая займется ремонтом трамвайных путей на улице Ново-Садовой, выберут с помощью электронного аукциона. Его итоги подведут 8 сентября 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 140,1 млн рублей.

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