Полицейские за день выявили 19 мигрантов-нарушителей на ж/д вокзале в Самаре

Нарушителей выявили среди иностранцев, которые приехали в Самару на поезде Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские продолжают искать мигрантов-нелегалов. На этот раз они устроили рейд на территории железнодорожного вокзала. В ходе него правоохранители выявили нарушителей среди тех, кто приехал в город на поезде. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По итогам проверки выявлено 19 нарушений. В отношении 18 человек полицейские составили протоколы за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ. Также решается вопрос о выдворении одного уроженца ближнего зарубежья за пределы России. У него не было необходимых документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в стране.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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