Под Самарой расчистили берег реки Сок от мусора недобросовестных отдыхающих

Весь мусор собрали и вывезли с пляжа / Фото: t.me/s/Minles_SO

В Самарской области привели в порядок берег реки Сок в Красноярском районе. Пляж из-за недобросовестных отдыхающих оказался завален мусором. Расчистили территорию добровольцы лесной охраны. Об этом сообщила пресс-служба Минлесхоза Самарской области.

Берег реки Сок является частью лесного фонда. Поэтому его уборкой занимаются добровольцы лесной охраны, а не коммунальные службы. Директор Самарских лесничеств Владимир Косарев отметил, что в летний период это место становится очень популярным, появляется и много мусора. Из-за этого остро встает вопрос сбора и вывоза коммунальных отходов. Помимо того, что горы мусора наносят вред окружающей среде, они еще могут пагубно влиять на здоровье человека или даже стать причиной лесных пожаров.

Берег реки Сок в Красноярском районе привели в порядок / Фото: t.me/s/Minles_SO

Для регулярного улучшения ситуации проводятся экологические субботники. Поскольку эта территория является лесным фондом, здесь не предусмотрены контейнерные площадки,. В связи с этим жителей области очень просят забирать мусор с собой. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах влечет за собой штраф в размере 5 тысяч рублей. Единственный способ избежать этого наказания – не мусорить.

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