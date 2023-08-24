Самарский врач рассказала о пути к здоровому и активному долголетию

Каждый день рекомендуется употреблять 2-3 порции фруктов и 3-4 порции овощей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный гериатр минздрава Самарской области Мария Дмитриева рассказала о пути к здоровому долголетию и принципах сбалансированного питания для пожилых.

По словам специалиста, важно потреблять 1,5-2,5 литров жидкости в сутки. А люди с хронической сердечной недостаточностью должны пить не более двух литров. Полезнее пить часто и понемногу.

Также стоит ограничить употребление соли до 5 г и сахара до 30 г в сутки. В идеале надо придерживаться следующего баланса питательных веществ: белки – 15%, жиры – 30%, углеводы – 55% суточной калорийности. Есть надо не реже 4-5 раз в день, но не переедать перед сном.

Лучше есть рыбу, молочные продукты, говядину, телятину, крольчатину, индейку, конину, курятину, овощи, ягоды, фрукты, каши из гречневой и овсяной купы, хлеб грубого помола, нерафинированные растительные масла, которые не содержат холестерина. А вот как можно реже надо питаться сладостями.

Как отмечает Мария Дмитриева, наиболее часто организму пожилых людей не хватает витаминов C, D, E и группы B, фолиевой кислоты, кальция, магния и цинка. Поэтому каждый день рекомендуется употреблять 2-3 порции фруктов и 3-4 порции овощей.

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