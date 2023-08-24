Игрок «Крыльев Советов» Солдатенков попал в расширенный состав сборной России

Александр Солдатенков дебютировал за сборную России в ноябре 2022 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Один из игроков самарских «Крыльев Советов» вошел с расширенный состав сборной России по футболу. В сентябрьском сборе национальной команды примет участие 26-летний защитник Александр Солдатенков. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

- Учебно-тренировочные сбор пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет сообщено дополнительно, - отметили представители самарского клуба.

Напомним, Александр Солдатенков выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В составе команды он провел 88 матчей и забил четыре гола. Футболист дебютировал за сборную России в ноябре 2022 года. Он сыграл в товарищеском матче против команды Таджикистана, проведя на поле всю игру.

Фото: t.me/teamrussia

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