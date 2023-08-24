Зампред правительства РФ похвалил реализацию нацпроектов в Самарской области

Во время заседания Марат Хуснуллин отметил работу региона по модернизации коммунальной инфраструктуры. Фото: минтранс Самарской области

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил хорошие темпы реализации нацпроектов в Самарской области. Об этом шла речь 24 августа на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в режиме видеоконференции.

В качестве положительного примера по реализации национальных и федеральных проектов Марат Хуснуллин привел Самарскую область. В регионе в зеленой зоне находится исполнение 16 программ, а в желтой – три.

— Хорошо работает регион. Председатель правительства посещал Самарскую область и высоко оценил деятельность губернатора Дмитрия Азарова и его команды, — отметил вице-премьер.

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин во время рабочей поездки на прошлой неделе сказал, что Самарская область показывает хорошие темпы роста по всем направлениям и подчеркнул вклад предприятий в развитие промышленности.

Также во время заседания Марат Хуснуллин отметил работу региона по модернизации коммунальной инфраструктуры с помощью льготных займов, в том числе за счет средств фонда национального благосостояния. Вице-премьер назвал Самарскую область, которая вошла в число 13 регионов России, где работы на объектах уже завершили.

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