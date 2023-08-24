Спорт, эстетика и любимые марки: в ТРК Космопорт вернулся бренд Puma

Мультибрендовый магазин спорттоваров Amazing Red в ожидании взыскательных покупателей. Предоставлено «Комсомолке» ТРК Космопорт

Новый мультибрендовый магазин спортивных товаров Amazing Red уже открыл свои двери в Самаре в ТРК Космопорт и предлагает одежду, обувь и аксессуары любимых торговых марок.

Пока в бутике представлены товары Puma и Nike, но в дальнейшем Amazing Red обещают расширить ассортимент и другими брендами: New Balance, Reebok и пр. На полках нового магазина встречаются спорт и эстетика: от трендовых моделей кроссовок до расслабленной базы, которая стала неотъемлемой частью нашего гардероба. Выбирай то, что тебе по душе, вместе с Amazing Red в ТРК Космопорт.

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